E Giani ci crede ancora : "Un’intesa all’ultimo?. In politica non è mai finita"

Tutto sembra perduto eppure è proprio quando tutto sembra perduto che certi politici fanno all-in perché capiscono che perdere certe alleanze può avere pessime conseguenze in vista delle comunali. La storia è sempre la stessa Pd-Iv. L’accordo sembra ormai saltato ma non siamo arrivati all’ultimo secondo. Il presidente della Regione Eugenio Giani, che da mesi lavora sottotraccia per un accordo, sa benissimo che il tempo stringe ma la clessidra del tempo non indica ancora la fine. E dunque all-in, anche con il racconto di un episodio del 2020. Un altro momento in cui Giani ha visto che con Renzi il concetto base è: "Mai dire mai". Dice: "Io con Italia Viva non dispero mai di raggiungere l’accordo all’ultimo momento, il tempo c’è, la possibilità di dialogo c’è, auspico che intorno alla figura di Funaro a Firenze si crei quell’alleanza che possa portare il centrosinistra il più allargato possibile".

Renzi ha mandato avanti, almeno a livello mediato, la candidata Stefania Saccardi. Forse perché ancora una trattativa aperta c’è, forse perché si vogliono vedere i risultati delle Regionali in Abruzzo. Giani spiega che "ci sono ancora settimane prima che le liste vengano presentate" e "vedrete in queste settimane quanto gli scenari muteranno di forma e di dialogo. Siamo nella tipica fase delle contrattazioni. Le polemiche comunque non mancano: Sinistra Italiana, attraverso il segretario regionale Dario Danti, dice che "parlare di accordi last minute e ridurre tutto a una questione di poltrone e trattative è svilente".

Niccolò Gramigni