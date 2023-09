È già campagna elettorale. Sereni (quasi) candidata

Il tam tam viaggia sulle messaggistiche cittadine da qualche giorno. In teoria un evento che lei ha definito ‘privato’, ma in pratica della prima uscita di Claudia Sereni per aprire un dibattito sui temi della città, discute già tutto il centrosinistra cittadino. L’appuntamento, appunto chiuso al pubblico e su invito è fissato il 27 settembre dalle 19 alle 22 alla sede dei Focolarini in via di Mosciano. C’è un gruppo di lavoro che sta organizzando l’iniziativa, soprattutto ‘spammando’ gli inviti alla platea selezionata. ‘Una iniziativa privata messa su da Claudia per arricchire e riflettere su Scandicci’. Così viene messa la cosa, nero su bianco da chi chiama a raccolta gli interessati.

Sereni sembrerebbe proprio la partenza di una campagna elettorale. Non le pare?

"Eppure non è così, – dice l’assessore alla cultura – chiamerò tante persone che sono fuori dai circuiti per dare una spinta sui temi cittadini. Si fa un gran parlare di nomi, ma credo sia più giusto partire dai programmi e dalle idee di città. Ho pensato di dare un contributo".

Non è un segreto che vorrebbe candidarsi per le primarie.

"Non la vedo così. Mi rendo conto che questo evento aprirà un dibattito anche interno. Ripeto: per non fare la battaglia sui nomi dobbiamo produrre programmi".

Lei è stata la prima a gettare il sasso nello stagno

"Sono abituata a lavorare su progettazioni complesse e tutto ha un tempo di sviluppo. Abbiamo dimenticato che a ottobre c’è la fiera, e saremo concentrati su questo grande evento. Settembre era il momento giusto".

Lei in città ha sostenuto la mozione Schlein, risultata poi vincente. Ma come si rapporta con un partito nel quale la maggioranza era sulla linea di Bonaccini?

"Il segretario Francioli è stato invitato, il partito è un punto di riferimento. Tocca al partito trovare una sintesi tra le varie istanze capire quale è l’idea di città".

E’ consapevole che questo appuntamento può essere preso come uno scatto in avanti?

"Nel 2014, quando sono stata chiamata dal sindaco Fallani a ricoprire il ruolo di sua portavoce, ero un genitore tornato a Scandicci dopo 15 anni di assenza. Ho vissuto una esperienza civica. Oggi ho un’idea più approfondita del partito. E ho un’idea di come vorrei Scandicci".

In ogni modo l’uscita di Sereni apre le danze per le candidature. E tocca davvero a Tommaso Francioli, segretario cittadino, decidere se ‘aprire i cancelli’ alle primarie (che a questo punto potrebbero davvero avere in lizza, Claudia Sereni a confronto con gli altri colleghi di giunta Andrea Giorgi e Yuna Kashi Zadeh), oppure chiudere la porta e far uscire il candidato del Pd al termine di una seduta assembleare. Non è un caso che secondo le ultime indiscrezioni, Francioli avrebbe convocato una direzione del partito proprio il 27 alla stessa ora ‘dell’evento privato in collina’. morv