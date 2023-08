E domenica la Festa dell’Uva si corre sui pedali

Impruneta torna a ospitare una gara sportiva su due ruote e unisce lo sport giovanile alla sua antica e bella tradizione: per la prima volta per le strade del territorio si svolgerà questa domenica il "Trofeo dell’Uva", prima edizione di una gara riservata agli esordienti primo e secondo anno, con partenza unica e classifiche divise al termine della prova. Organizzata dalla SSD Sancascianese Ciclismo in collaborazione con l’Ente Festa dell’uva, la competizione rientra nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana. Si parte alle 9,30 di domenica da piazza Buondelmonti; i ciclisti transiteranno per 8 volte sul circuito tra piazza Accursio da Bagnolo e Garibaldi ed i viali della Libertà, Aldo Moro, San Luca, Vittorio Veneto e via Mazzini.

Per far spazio ai giovani atleti, le strade interessate saranno chiuse al resto del traffico. Già numerose le adesioni anche dall’Umbria e dall’Emilia Romagna. Il primo premio sarà un’opera in cotto disegnata da Tullio Del Bravo e realizzata dalla fornace Carbone Massimo; riconoscimenti in terracotta per tutti i primi 10 classificati. Sarà una festa per tutti, auspica il sindaco Riccardo Lazzerini: "Questo trofeo rappresenta un’importante occasione di aggregazione e socializzazione per i ragazzi e le loro famiglie e contribuisce a rafforzare i legami tra le diverse realtà ciclistiche del territorio e non solo".

Manuela Plastina