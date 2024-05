E domani la Festa della mamma

Fancelli

Domani, seconda domenica del mese di maggio si festeggia la Festa della Mamma che ha origini molto antiche: la civiltà ellenica onorava Rea la madre di Zeus e dea del parto, i romani omaggiavano Cibele madre di tutti gli dei.

Un pensiero, un bacio, un abbraccio, un ricordo per tutte le mamme…. perché come recita un vecchio proverbio ebraico "Dio non poteva essere dappertutto, così ha creato le madri".

La mamma tiene il suo bambino per mano solo per un breve periodo ma il suo cuore l’accompagna per tutta la vita. Auguri alle Mamme!

Numeri da giocare per tre estrazioni: 20 54 90.

L’OROSCOPO

Ariete 50 77, Toro 58 85, Gemelli 63 76, Cancro 26 62, Leone 6 44, Vergine 10 76 , Bilancia 19 66, Scorpione 17 43, Sagittario 26 53, Capricorno 22 89, Acquario 36 38, Pesci 5 88.

Numeri di chiara: terno d’oro 58 71 85 da giocare a milano e tutte le ruote.

Terni dei nomi di persona. Adriana 59 39 82, Albina 29 45 61, Dina 29 22 2, Domenica 37 10 47, Rebecca 82 90 16, Rossana 6 24 48, Viola 43 27 49, Alighiero 57 12 69, Diego 31 4 35, Dino 25 55 85, Ferdinando 19 45 89 , Mattia 25 7 32, Rocco 19 16 15, Torquato 37 10 47. L’AFORISMA della settimana scelto da Mario. "In quel momento capii che ciò che conta di fronte alla libertà del mare non è avere una nave ,ma un posto dove andare , un porto, un sogno … che valga tutta quell’acqua da attraversare"

(Alessandro D’Avenia ) 73 47 80.