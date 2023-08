È bufera sulle nomine in Metrocittà

Il capogruppo Fdi a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi e i consiglieri del partito in Città metropolitana Claudio Gemelli, Alessandra Gallego e Alessandro Scipioni denunciano, in una nota, "comode assunzioni per il Pd in Città metropolitana. Per Andrea Ceccarelli, 67 anni, segretario del Pd dal 2019 e per 10 anni presidente del Quartiere 3, il sindaco Nardella ha appena trovato un bel posticino in Città metropolitana come addetto all’ufficio per i raccordi istituzionali. Comodo ed ovviamente retribuito". I consiglieri Fdi sottolineano anche che farà il suo ingresso all’interno della Metrocittà di Firenze anche "Alfredo Esposito, che ha guidato il Quartiere 3 dal 2014 al 2019". Polemiche anche da parte dei consiglieri di Sinistra Progetto Comune e di Territorio Beni Comuni. Per il Pd la risposta è di Massimo Fratini e Nicola Armentano: "Ci vuole coraggio da parte dei consiglieri di FdI a fare ironia sugli incarichi in Città metropolitana – dicono – Ma venendo alla scarsa eleganza, diciamo così, con cui vengono attaccate alcune figure dell’amministrazione metropolitana basta sottolineare che le competenze di Alfredo Esposito in qualità di capo di gabinetto, di Andrea Ceccarelli per i raccordi istituzionali e di Alberto Cristianini per i rapporti con il territorio non solo sono fuori discussione ma sono necessarie al funzionamento dell’ente".