E a Firenze alle Cascine arrivano i 'super' fari: contrasto a spaccio e microcriminalità

"Continua l’azione di contrasto a spaccio e microcriminalità. Qui alle Cascine dopo una settimana, come avevamo promesso, abbiamo installato 17 punti luce effetto giorno". Il sindaco Dario Nardella si affida ai social per annunciare i nuovi ’super’ lampioni accesi nel parco delle Cascine. "È nostro dovere mettere in campo ogni soluzione possibile per dare alla città più sicurezza", si legge nel post. I nuovi fari, spiega ancora Nardella, sono hanno una potenza di "4.300 watt a basso consumo, grazie a Silfi, l’attuale Firenze Smart".

Il parco delle Cascine, negli ultimi mesi, è stato teatro di violenze, furti e spaccio di droga, quindi i super lampioni saranno anche "un deterrente contro i malintenzionati – continua Nardella –, un’illuminazione forte che aiuta il lavoro sia degli agenti delle forze dell’ordine, che delle telecamere".

Il sindaco di Firenze non perde tuttavia l’occasione per sottolineare la mancanza di personale tra le forze dell’ordine. "Continuiamo a richiedere a Roma – scrive Nardella – l’invio di più agenti di forze dell’ordine: ne servono almeno altri 200 a disposizione della città".