"Dynowish" dedicata ai bambini. E’ la statua simbolo dei sogni

In un momento in cui stanno provando a toglierci i sogni - tra la crisi economica che corre, una guerra nel giardino accanto al nostro – l’unica cosa che possiamo fare è coccolarli, non lasciarli sfuggire. Anche perché poi cosa diciamo ai bambini? Che i sogni non esistono più e che viviamo in un contesto di amarezza continua? Non è il caso. Chi va in centro a Firenze faccia un salto in piazza Strozzi: qui troverà la statua simbolo dei sogni, ispirata dai bambini per i bambini di tutto il mondo. In bronzo e patina oro a 24 carati, l’installazione raffigurante Dynowish - protagonista di tre libri di Paola Myriam Visconti (ed. Giunti) - è realizzata dall’artista Antonio Signorini, che si è ispirato ai desideri dei suoi figli con i quali ha lavorato a quattro mani. L’installazione è stata presentata davanti ai ragazzi, al Giunti Odeon ed ha permesso anche di ricordare il progetto creativo Dynowish Award, ideato dalla Dynowish Foundation, in collaborazione con la Fondazione Istituto degli innocenti Ets e col patrocinio del Comune di Firenze: saranno coinvolti numerosi bambini in un progetto di arte e creatività che vede come perno proprio le avventure di Dynowish. L’obiettivo è ricordare a tutti l’importanza dei sogni e proteggerli.

"Dynowish è il protettore dei sogni, un simbolo che ci esorta a non dimenticarli mai e a combattere sempre per realizzarli - ha sottolineato Visconti -.

In un mondo dove vacilla la speranza, dove lo sconforto può travolgere anche i più forti, Dynowish ci ricorda che sta solo a noi far diventare i nostri sogni realtà, perché non esistono sogni impossibili". "Creare un simbolo che rappresenti i sogni non è stato per me un compito facile - ha aggiunto Signorini -. Come si può rappresentare la gioia che solo la speranza ci può donare? Per questo ho avuto la necessità di interpellare i miei bambini che mi hanno aiutato a vedere attraverso i loro occhi". Per la vicesindaca di Firenze Alessia Bettini e l’assessore al welfare ed educazione Sara Funaro quello di Dynowish "è un messaggio di positività e un incoraggiamento a realizzare i propri sogni".

Si tratta "di una statua simbolo che diventa un faro di ispirazione in grado di unire città e comunità, portando la luce dei sogni lungo il proprio cammino". In un momento di pessimismo cosmico come quello attuale c’è da ricordare a tutti che i sogni esistono. Per averne tangibilità basta passare da piazza Strozzi e guardarsi un po’ quest’opera davvero suggestiva.