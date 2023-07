Lautaro e Dybala, colazione nel Chianti all’alba: incredulo il fornaio interista

Greve in Chianti (Firenze), 3 luglio 2023 – Dybala e Lautaro Martinez che mangiano pizzette all’alba in un forno del Chianti. Non è l’inizio di una barzelletta ma quello che è realmente accaduto nei giorni scorsi.

I due calciatori argentini, tra i volti più noti della Serie A e della nazionale albiceleste, hanno fatto capolino all’alba nel conosciuto panificio. Cercavano un posto dove mangiare qualcosa dopo una notte di festeggiamenti.

Erano a Panzano in Chianti per il matrimonio del connazionale e giocatore dell’Inter Joaquin Correa, che ha sposato Chiara Casiraghi.

La coppia ha scelto la Toscana e le sue campagne dai paesaggi romantici per la grande festa. Dybala e Lautaro erano con le rispettive compagne. Un van si è fermato di fronte al panificio, come raccontano gli esercenti al Gazzettino del Chianti, e i giocatori hanno chiesto se era possibile mangiare qualcosa. Caso vuole che il fornaio, Felice Ferruzzi, sia un grande interista. Per lui la sorpresa è stata doppia. I calciatori hanno voluto visitare il forno e vedere come vengono fatti il pane e gli altri prodotti. Poi le foto di rito e gli abbracci. Per un’alba da ricordare.