Dure le opposizioni: "Guerra interna ai dem"

Terremoto politico. E le opposizioni gongolano, sperando di potersi ritagliare lo spazio giusto in vista delle elezioni. Che sono nel 2024, politicamente è come se fossero domani. Secondo Alessandro Draghi e Jacopo Cellai di Fdi "Firenze merita un sindaco che si faccia sentire per i veri problemi dei fiorentini e, aspettando di poterlo avere col voto, meglio un commissario che gestisce l’ordinaria amministrazione di una giunta allo sbando". Durissimo il capogruppo della Lega Federico Bussolin: "il teatro messo in piedi da Nardella con lo scopo di epurare Cecilia Del Re è triste e ridicolo, siamo alle comiche finali. Che la questione di fondo non riguardi la tramvia in Duomo e che Nardella non aspettasse altro, poi, è sotto gli occhi di tutti. Firenze non può permettersi di navigare a vista per un anno nell’attesa di vedere quali assestamenti assumerà il Pd locale corteggiando la Schlein".

Secondo Mario Stella, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale, e Mario Razzanelli, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Vecchio "il ritiro delle deleghe e della fiducia all’assessore Del Re è la prima di una serie di guerre di posizionamento interne al Pd fiorentino, conseguenti alla nuova leadership nazionale". Ubaldo Bocci, capogruppo del gruppo Centro, dice che "più che di un cammino verso una condivisione mi sembra si sia di fronte a una resa dei conti. E questo apre nuovi scenari anche per le prossime amministrative" e il capogruppo del M5s Roberto De Blasi descrive "un caos totale in Palazzo Vecchio, con i cittadini che sono sempre i primi a rimetterci". Da parte di Sinistra Progetto Comune – a parlare sono Dmitrij Palagi e Antonella Bundu – l’attacco a Nardella è stile bomba atomica: "Ci sembra che il sindaco – dicono –ragioni come un monarca assoluto, prima della rivoluzione francese". Non può mancare il commento di Iv Barbara Felleca che a Palazzo Vecchio è in maggioranza ma è in realtà una spina nel fianco: "Sulle prerogative del sindaco nessuno può o deve sindacare. A noi interessa intervenire nel dibattito per ribadire che le scelte strategiche della città, dal Poc alla Multiutility, passando per le questioni di bilancio, imposta di soggiorno inclusa, devono essere condivise a monte tra le forze di maggioranza". E proprio sulla delibera del bilancio, attesa in Consiglio per fine mese le perplessità di Iv sono evidenti.

Niccolò Gramigni