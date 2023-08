Duo Ipnotize a Firenze: Trasversalità e Sagrato per un Nu-Jazz Onirico

Stasera (21.30) il sagrato della basilica di Santo Spirito (ingresso libero) per la rassegna “Il Mondo in Santo Spirito” accoglie il Duo Ipnotize, nato nel 2013 dalla collaborazione tra il musicista e producer Renato Cantini e il contrabbassista Michele Staino. Entrambi appassionati di musica e arte, scrivono una pagina intensa e appassionata della scena underground toscana, dalla quale trarranno non poche soddisfazioni e conferme. Con un setup completo di computer, effetti e i rispettivi strumenti, il duo offre una modalità fortemente personale d’interpretare ciò che i più attenti ascoltatori chiamano nu-jazz. La trasversalità sonora e la modalità d’improvvisazione sono ambiti musicali attraversati dall’ensemble. Le immagini sono tratte da un live.

L’immagine liberata gravida di musicalità e in assenza di gravità, si fa spavalda, forte, leggera, generosa, anarchica e onirica, conquista il perimetro del frame e si trasforma in concetto, in possibilità, in libertà, in felicità, in azione, in spazio fecondo e sorprendente, in causa ed effetto, in risonanza, in osmosi pittorica...