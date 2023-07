Duecento poesie per cinque serate Emozioni in parchi e giardini della città

Nello spazio verde e rilassante di un parco pubblico, luogo destinato alla condivisione, prende vita la poesia con le “voci” della città: dalle istituzioni agli abitanti del quartiere, guidate da Sandro Lombardi e lettori ospiti per un indice di poesie suddivise per temi, trasversali nei secoli e nella matrice linguistica. Da domani a venerdì 7 alle 18, all’interno degli eventi gratuiti dell’Estate Fiorentina 2023, il progetto intitolato ’I giardini della poesia’ abiterà per cinque intense serate altrettanti parchi pubblici di Firenze: Cascine, Villa Favard, Anconella, Villa Vogel e San Donato. Dopo la maratona di Guerra e pace dell’estate scorsa, un nuovo appuntamento in linea con la ricerca che la Compagnia porta avanti da anni negli spazi non teatrali.

Come a Londra, in Hyde Park, esiste lo “speakers’ corner”, l’angolo degli oratori dove chiunque è libero di parlare di qualsiasi argomenti, una porzione di parco per ogni serata sarà dunque destinata ad un piccolo palcoscenico, leggero ma identificabile. Grazie alla drammaturgia costruita da Sandro Lombardi, il “teatro volante” dello scenografo Marco Rossi e l’idea di regia di Federico Tiezzi, la poesia prenderà vita nel tessuto narrativo e urbano nell’Estate della città di Firenze. Nell’arco dei cinque appuntamenti, accanto a quella di Lombardi, si alterneranno le voci di Julie Ann Anzilotti, Maria Cassi, Fulvio Cauteruccio, Giovanni Guerrieri, Roberto Latini, Giusi Merli, Gaia Nanni, David Riondino, Luca Tanganelli, Beatrice Visibelli. Non saranno coinvolti solo attori e attrici del panorama fiorentino, ma anche i cittadini dei vari quartieri: alla fine della serata gli spettatori avranno infatti la possibilità di intervenire con un loro contributo, presentando una poesia da loro scelta o composta, nell’idea di condividere il patrimonio universale che è la poesia, troppo spesso immaginata come forma inaccessibile.

I giardini della poesia è un evento della Compagnia Lombardi-Tiezzi e realizzato con Estate Fiorentina in collaborazione con Accademia di Belle Arti e Orto Botanico, con il sostegno di Regione e MiC. Il progetto è stato cofinanziato dall’Unione Europea-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitana 2014-2020. In caso di maltempo la lettura si svolgerà nella serra dell’Orto botanico al Giardino dei Semplici con ingresso da via Pier Antonio Micheli 3.