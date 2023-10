Duecento neo-maggiorenni festeggiati a Palazzo Vecchio. Il sindaco: "Il presente è vostro"

Oltre duecento giovani hanno partecipato a ‘18esimo a Palazzo’, l’iniziativa che raccoglie e festeggia a Palazzo Vecchio i neodiciottenni fiorentini. Alla cerimonia sono stati invitati tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età nel 2023. Erano presenti il sindaco Dario Nardella, l’assessore alle politiche giovanili Cosimo Guccione. Ospite d’onore la scrittrice Erin Doom. "Oltre a ringraziarvi per essere venuti qui a Palazzo Vecchio, la casa di tutti i fiorentini - ha detto il sindaco - vi chiedo due favori. Anzitutto di non smettere mai di essere curiosi. La curiosità è la leva che ti fa fare qualunque cosa. E non date retta a chi vi dice che il futuro è vostro. Il presente è vostro e c’è troppa gente che ve lo porta via. Prendetevelo". I giovani hanno ricevuto una copia della Costituzione.