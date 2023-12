Due rapine ravvicinate: rider derubato della bici

FIRENZE

Accerchiato da quattro persone che dopo averlo fatto cadere, gli hanno portato via la sua bicicletta, del valore di 600 euro.

Lo sfortunato protagonista della disavventura è un rider. Succede ancora a Rifredi, nella serata di martedì. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti delle volanti, il fattorino, durante il servizio, in via del Terzolle, è stato spinto a terra in modo che mollasse il mezzo, per poi fuggire verso via Carlo Del Prete. Per la caduta è stato anche soccorso da un’ambulanza.

Una banda - ma composta da tre persone - poco prima aveva rapinato un 24enne fiorentino in via Renato Fantoni, sempre a Rifredi.

Il giovane sarebbe stato avvicinato da tre sconosciuti col pretesto di una sigaretta. "Non fumo", ha risposto il ragazzo. Al che i tre gli avrebbero strappato una catenina dal collo, prima di fuggire. È stata la stessa vittima a chiamare il 112 Nue e sul posto è intervenuta una Volante della questura.