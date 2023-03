Due nuovi medici con incarico definitivo Come contattarli

In un periodo di forte penuria dei medici di famiglia, l’Asl dà una buona notizia: in pochi giorni sono entrati in servizio due nuovi medici di medicina generale con incarico definitivo. Solo due giorni fa la dottoressa Fiamma Abrami ha preso servizio nell’ambito territoriale di Dicomano, Londa e San Godenzo, con l’ambulatorio in via Giovanni Falcone a Londa, e reperibile telefonicamente al 3756518111. Da ieri invece ha fatto ingresso nell’ambito di Scarperia e San Piero la dottoressa Francesca Gucci, ambulatorio sia a Scarperia in via Lippi 5a, sia a San Piero in via dei Giardini 2, numero telefonico 3665930285. In entrambi i casi gli assistiti (a Dicomano, Londa, San Godenzo quelli finora con la dottoressa Procopio, a Scarperia e San Piero quelli seguiti dal dottor Ruffa), dovranno effettuare la nuova scelta: l’Asl ha previsto aperture straordinarie dell’anagrafe sanitaria.