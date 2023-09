Due nuovi “cammini dell’acqua“. Uno dedicato al 25enne Luca Faggi

Luca ’rivive’ in un sentiero a lui dedicato. Non poteva esserci un omaggio migliore per ricordare il 25enne Luca Faggi, scomparso a marzo scorso insieme alla zia nell’incendio della loro abitazione a Quinto Basso, visto il suo amore per l’ambiente e le camminate. Nella ‘dedica’ c’è inoltre un bellissimo valore aggiunto: il fatto che l’idea del percorso trekking e della sua intitolazione sia venuta alla Cooperativa La Fonte di Cercina e ai suoi ragazzi ‘speciali’ che Luca, impegnato anche come scout, da tempo aiutava come volontario e amico. Il sentiero Luca Faggi, un percorso naturalistico ad anello nella Valle del Terzolle realizzato dalla cooperativa La Fonte in collaborazione con il CAI di Sesto, è uno dei due nuovi "Cammini dell’acqua" sostenuti attraverso il bando ambiente di Publiacqua presentati ieri nel palazzo comunale alla presenza, fra gli altri, del sindaco Lorenzo Falchi, dell’assessore all’Ambiente Beatrice Corsi e del presidente di Publiacqua Nicola Perini. Il secondo, invece, è un percorso terapico-forestale creato dal Cai nell’alta valle del torrente Carzola, con soste previste in luoghi particolari che, con i loro elementi, stimolano i quattro sensi. Per i nuovi cammini, che si affiancano agli altri due già attivi a Monte Morello, previste due inaugurazioni: stamani alle 9 alla chiesa di Sant’Andrea a Cercina partenza ufficiale del sentiero "Luca Faggi" e domani alle 9 dal piazzale di Ceppeto per il cammino del Carzola.