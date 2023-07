Due nuove aule modulari in arrivo "Attenzione massima sulla Da Vinci"

Confermato il contratto di affitto con l’Oratorio Don Bosco: continuerà ad ospitare fino alla fine del 2023 gli studenti della scuola media Da Vinci, chiusa per lavori di adeguamento sismico. "Previsto anche l’arrivo di due nuove aule, che concorreranno a far salire a quota 9 le stanze modulari presenti – annuncia l’assessore alla scuola Francesca Farini –. Come anticipato al Consiglio d’Istituto, per finalità laboratoriali sarà garantito inoltre l’utilizzo degli spazi dell’Arci Rinascita e della piscina comunale, oltre al teatro alla biblioteca comunale. L’attenzione sulla Leonardo Da Vinci, quindi, continua ad essere massima, sia sul fronte cantiere che su quello didattico-educativo". Mentre il cronoprogramma dei lavori va avanti spedito, la Regione ha stanziato un contributo straordinario di 300 mila proprio per il cantiere alla Da Vinci. "Un importante segnale di attenzione verso un’opera strategica – dice Farini -, che ci permetterà di risparmiare risorse e di utilizzarle per ulteriori progettualità". Il rientro in aula nella storica sede di via Garibaldi è previsto con la prima campanella del 2024. Una parte dei lavori è già ultimata e riguarda il consolidamento delle fondazioni e dei solai. Attualmente sono in corso quelli di consolidamento delle pareti perimetrali, dove è prevista la realizzazione di intonaco armato e il consolidamento del pianoterra e del calpestio.

Manuela Plastina