Due milioni per le opere pubbliche. Approvata la variazione di bilancio

Due milioni di euro per opere pubbliche a Scandicci. E’ la somma sbloccata grazie alla variazione di bilancio approvata l’altro giorno dal consiglio comunale (foto) con i voti favorevoli dei gruppi Pd, Sandro Fallani Sindaco e Azione, Italia Viva, RenewEurope, e quelli contrari di Lega Salvini Premier, Centro Destra per Scandicci, Forza Italia, UDC e gruppo misto minoranza. L’intervento più corposo quello per la palestrina destinata agli alunni della scuola elementare Pertini di San Giusto. Lo spazio per l’attività fisica, richiesto dalla scuola e dai genitori, sarà realizzato in un ambiente adesso inutilizzato al piano terra del plesso scolastico, sul lato di via Pablo Neruda. I lavori, che saranno realizzati con un investimento di 400 mila euro, non interferiranno con il normale svolgimento delle attività didattiche. Gli altri lavori fissati con l’atto riguardano spazi aggiuntivi per la scuola Toti di San Vincenzo a Torri, finalizzati all’inserimento della scuola d’infanzia di Marciola (880 mila euro), manutenzione strade in tutto il territorio (oltre 300 mila euro), il nuovo impianto elettrico per il centro polifunzionale ex Socet a Vingone (250 mila euro), e 50 mila euro per la sostituzione del fontanello nel giardino di via Acciaiolo. "Con questa variazione di Bilancio – ha detto il vicesindaco, Andrea Giorgi – il consiglio ha deciso di finanziare un pacchetto di investimenti in città che porteranno alla realizzazione di opere pubbliche particolarmente utili per cittadini e famiglie. La priorità va all’edilizia scolastica e al costante miglioramento della qualità degli ambienti in cui alunni e studenti trascorrono ore fondamentali del loro tempo; in questo caso il nuovo spazio motricità della scuola Pertini, che avevamo già anticipato alla scuola nelle scorse settimane, va a definire l’assetto complessivo dell’edificio della primaria di San Giusto".