Due mesi senza Kata: Firenze in lutto per il flop della manifestazione

Erano una trentina i presenti alla manifestazione per la piccola Kata, andata in scena ieri a partire dalle 21 in piazza Dallapiccola, poco distante dall’ex hotel Astor in via Boccherini, lo stabile dove la piccola viveva fino al giorno della sua scomparsa, il 10 giugno scorso. L’appuntamento era stato rilanciato via social dalla comunità peruviana e dalla famiglia. "I bambini non si toccano, Kataleya torna a casa", si legge nel manifesto diffuso per annunciare l’evento. Nel volantino si legge anche: "Lasciatela in un posto sicuro, fate la cosa giusta". E infine: "Liberate la piccola subito".

In testa al corteo, come nelle occasioni precedenti, ci sono il padre e la madre della bambina. Cori e preghiere scandiscono i passi dei manifestanti: "Liberate Kataleya", "I bambini non si toccano". Katherine e Miguel si vede che sono commossi quasi alle lacrime, ma gli occhi restano solo umidi, sono passati due mesi dalla scomparsa della figlia. "Sento che mia figlia è ancora viva - ha detto la mamma - e chiedo di farci sapere perché hanno preso nostra figlia. Abbiamo detto tutta la verità, abbiamo lasciato i cellulari ai carabinieri, di più non possiamo. Faccio tante ipotesi, ma non posso credere che per un litigio abbiano preso una bambina". Il babbo di Kata ha poi aggiunto di non aver "mai avuto un problema così grave da giustificare che prendessero mia figlia, ho avuto dei piccoli problemi, nessuno è perfetto, ma ne ho subito parlato ai carabinieri, e niente è così grave da giustificare questo". Sulle violenze all’interno dell’ex albergo i genitori hanno spiegato inoltre di "aver subito parlato del litigio ai carabinieri".

Sul caso di Kata e dell’hotel Astor è intervenuto anche il sindaco Dario Nardella: "Il mio augurio è che l’ex hotel Astor trovi presto una sua destinazione e possa essere restituito, secondo forme di legalità, al quartiere e alla città", sottolinea il primo cittadino a margine delle celebrazioni per San Lorenzo.

"Quello è un quartiere molto vivo - aggiunge Nardella –, con tante attività culturali e servizi, con l’università, che non merita di essere sulle cronache quotidiane per questo dramma".

Sul caso della bambina, a due mesi dalla scomparsa, Nardella aggiunge: "Non entro nel merito delle indagini che sono ancora in corso". Si tratta di un lavoro "molto complesso e difficile condotto dalla procura e dai carabinieri, a cui abbiamo sempre confermato e continueremo a dare piena collaborazione". La vicenda della bambina peruviana, conclude, "è molto grave, colpisce tutti, e deve farci riflettere: ogni anno spariscono 25.000 persone, di queste 17.000 sono minori e purtroppo solo la metà vengono ritrovati. La triste e drammatica vicenda di Kata, su cui continuiamo a sperare un esito positivo, ci apre gli occhi su un fenomeno molto diffuso in Italia".