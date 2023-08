Due mesi senza il suo sorriso Le opposizioni mordono la giunta "Il Pd deve fare mea culpa"

di Niccolò Gramigni

I quattro arresti per il racket degli affitti nell’ex hotel Astor a Firenze, fra cui lo zio materno della piccola Kata, di cui non si hanno più notizie dal 10 giugno, hanno innescato una serie di commenti a Palazzo Vecchio. Il capogruppo della Lega in Comune, Federico Bussolin e il commissario comunale del Carroccio, Federico Bonriposi, hanno puntato il dito contro l’amministrazione: "Possibile che il Comune in sette lunghi mesi mesi non si sia mai reso conto di una situazione così grave? Siamo estremamente preoccupati per come questa amministrazione di sinistra sottovaluti a nostro avviso il fenomeno delle occupazioni abusive. Siamo pertanto a chiedere al sindaco Nardella di sollecitare subito la magistratura competente affinché consenta di sgomberare tutti gli immobili occupati per riportare legalità in città".

Dalla Lega a Fdi, le critiche sono sempre lo stesso bersaglio: la giunta Nardella. "Il Pd deve fare mea culpa su tutto ciò che è avvenuto nello stabile di via Maragliano e smetta di prestare il fianco al movimento lotta per la casa" hanno sottolineato con forza i consiglieri comunali di Fdi Alessandro Draghi e Jacopo Cellai. Proprio su quest’ultima frase si è scatenata una polemica con Sinistra Progetto Comune e dunque i consiglieri Dmitrij Palagi e Antonella Bundu: "Fdi non è un gruppo di nostalgici fascisti che la sera brinda a Benito Mussolini. Si tratta di un partito che esprime il presidente del Consiglio e che racconta di voler governare Firenze, magari alleata con Matteo Renzi, a sentire alcune dichiarazioni di questi giorni" è l’attacco dei consiglieri della Sinistra. Per questo non possiamo far finta di niente, di fronte a un comunicato vergognoso. A fare politica strumentalizzando chi è in condizioni di povertà, come tradizionalmente fa la destra sociale, si finisce sempre per inventare mondi paralleli. Il Movimento di Lotta per la Casa è criminalizzato da anni e anni". Irritazione e stupore da parte del Pd. Il capogruppo dem, Nicola Armentano, ha scelto di replicare affermando che "riguardo all’ex Astor, l’amministrazione aveva chiesto lo sgombero immediatamente. Lega e Fdi ancora una volta confondono piani e responsabilità per confondere la cittadinanza, questa è mera speculazione politica e ci pare poco seria, di fronte soprattutto a vicende delicate e drammatiche come quella relativa alla piccola Kata e all’ex Astor. Rispediamo al mittente le loro inaccettabili accuse, pretestuose e senza fondamento. Rispetto agli arresti, noi piuttosto rinnoviamo la fiducia nelle forze dell’ordine e nella magistratura per il lavoro portato avanti e, come fatto finora, siamo e saremo sempre a disposizione delle istituzioni competenti. Continueremo a essere vigili sulla legalità come abbiamo dimostrato di essere, ne è la prova il grande impegno della nostra amministrazione sempre attenta su questo fronte, collaborando su tantissimi sgomberi".