Due mercati in due piazze

I prodotti doc del territorio e quelli dei presidi slow food domenica saranno sui banchi di piazza del Mercato 8-14. Per gli incontri alle 11, all’Ufficio accoglienza di via Portigiani, si parlerà di formaggi a latte crudo. Domenica e lunedì in piazza Mino torna "Sapori e colori", mostra-mercato di collezionismo, artigianato, e anche sapori toscani.

BAGNO A RIPOLI

"Punto info famiglia"

al Centro Caritas

Aperto lo sportello "Punto info famiglia" al Centro Ascolto Caritas alla chiesa della Pentecoste. Organizzato dall‘associazione Mediamente per la mediazione familiare, è uno spazio d‘ascolto e informazione per momenti di transizione, difficoltà o cambiamento e per informazioni sugli aiuti possibili sul territorio. Presente anche un servizio di mediazione per famiglie meno abbienti. È attivo su appuntamento il 2° e il 4° martedì del mese dalle 9,30 alle 12,30: Whatsapp 329.3926573, mail [email protected]