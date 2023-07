Due Maghrebini Arrestati per Detenzione di Stupefacenti a Rifredi

Alla vista dei carabinieri gettano un involucro contenente droga e finiscono in manette, così due maghrebini di 23 e 24 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in concorso.

È accaduto sabato scorso ai giardini pubblici in via Caccini a Rifredi, nei pressi del circolo Arci. Zona “calda“, dove la presenza dei pusher è un problema ben noto.

Per questo, i servizi di controllo non si risparmiano. Sabato, c’erano i carabinieri a pattugliare. E durante il servizio i militari hanno notato che i due giovani dopo aver visto la gazzella dei carabinieri si sarebbero liberati in fretta di un pacchetto.

Il gesto non è passato inosservato ai militari che hanno recuperato una confezione di carta stagnola con 3,52 grammi di cocaina suddivisa in dosi e 22 grammi di hashish. I maghrebini inoltre avevano in tasca 240 euro, presunto provento di spaccio di droga.