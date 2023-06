Due giugno, festa in piazza Signoria Fra gli insigniti, c’è padre Bernardo L’abate di San Miniato è commendatore

C’è anche l’abate di San Miniato, dom Francesco Bernardo Gianni, che sarà insignito domani del titolo di commendatore della Repubblica, fra i cittadini meritevoli delle onorificenze concesse dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, in occasione della festa del Due giugno. Con il monaco benedettino, punto di riferimento anche nel sociale, saranno insigniti 20 nuovi cavalieri e 4 ufficiali. Le celebrazioni avranno inizio con la cerimonia dell’Alzabandiera, alle 10, in Piazza della Signoria. A seguire, sull’Arengario, dopo l’allocuzione del presidente del consiglio comunale, Luca Milani, e la lettura del messaggio del presidente della Repubblica da parte del prefetto, Francesca Ferrandino, la cerimonia proseguirà con la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Capo dello Stato a coloro che si sono distinti per aver acquisito benemerenze nella propria vita lavorativa, in attività svolte a fini sociali e umanitari o per i lodevoli servizi svolti nelle carriere civili e militari. Successivamente, si procederà con la consegna delle Medaglie d’Onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti, delle Medaglie d’Oro alle Vittime del Terrorismo e di una Medaglia di Bronzo al Valor Civile.