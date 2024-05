"Due furti in una settimana. Derubato anche il fabbro"

In otto giorni è stata visitata due volte dai ladri. Un colpo lampo di pochi minuti che ha lasciato a Cristina Hang, titolare del ristorante Arte d’Oriente in via Sanzio, un danno da migliaia di euro per i costi di riparazione della serranda a fronte di un furto di pochi spiccioli. La prima volta è successo il 22 aprile. Di giorno. Alle 10 di mattina, un uomo con il volto coperto da un cappuccio si è intrufolato nel ristorante dopo aver forzato la porta per poi scappare con pc, cellulare e fondo cassa. Nonostante la titolare abbia provveduto immediatamente a mettere in sicurezza la porta e a potenziare il sistema di video sorveglianza, nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio, alle 4, un uomo sempre col volto coperto da un cappuccio è entrato dopo aver forzato il portone per poi scappare con spiccioli e due bottiglie. E’ demoralizzata Cristina che nel pieno della notte si è precipitata sul posto: "Sono terrorizzata, due furti in poco più di una settimana. Vivo con la paura che possa risuccedere", dice. La mattina dopo, il fabbro chiamato per riparare la porta, mentre stava facendo il sopralluogo è stato derubato della borsa. "In un attimo, mentre stavamo controllando, qualcuno è entrato e gli ha portato via tutto".

Cristina ringrazia le forze dell’ordine per il tempestivo intervento ma chiede controlli e pene certe. Giancarlo Piacenti, edicolante di piazza Pier Vettori denuncia: "C’è chi dorme in piazza, da alcune settimane la situazione è peggiorata. Ci erano stati promessi più controlli". Il 25 aprile è stato rubato l’ombrellone del ristorante I Rinforzino di via Pisana mentre nel negozio di Estetica IoSoi sono entrati senza portare via nulla. "E’ un susseguirsi di piccoli furti e micro criminalità, chiediamo pattuglie" conclude il presidente del centro commerciale piazza Pier Vettori Edoardo Boccherini. Mirko Dormentoni, presidente del Quartiere 4, è solidale con i derubati: "Più volte abbiamo chiesto attenzione per la zona, serve una maggiore presenza delle forze dell’ordine".

Rossella Conte