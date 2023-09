Due furti e un tentativo nello stesso condominio

Fanno razzia di gioielli in due appartamenti e scappano. È accaduto nel fine settimana in un condominio in via de’ Magalotti.

I malviventi, dopo aver forzato le porte delle due abitazioni avrebbero portato via gioielli del valore di qualche migliaia di euro. A dare l’allarme alla 112 Nue, domenica mattina, sono stati i proprietari quando hanno fatto ritorno a casa. Le volanti e la poizia scientifica sono arrivate sul posto per il sopralluogo. I ladri avrebbero provato a forzare la porta e la persiana di una finestra di un altro appartamento, ma non sarebbero riusciti a portare a termine il colpo.