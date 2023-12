Due etti di droga a casa, in manette un 49enne

Detenzione ai fini di spaccio. E’ l’accusa a carico di un 49enne fermato l’altra sera dai carabinieri di San Casciano, che erano impegnati in una serie di controlli sul territorio proprio per il contrasto alla cessione di sostanze stupefacenti nella zona del Chianti.

E’ stato il nervosismo tradito dall’uomo, che era stato appena fermato dai militari mentre si trovava alla guida della sua auto, a spingere i carabinieri ad approfondire.

Durante la perquisizione della vettura è uscita la droga. In tutto circa un etto di hashish, ritrovamento che ha spinto gli investigatori con le stellette a cercare ancora a casa del 49enne. All’interno dell’appartamento sarebbero stati ritrovati altri 60 grammi di ‘fumo’, 120 grammi di marijuana e cinque piante in via di sviluppo.

In più c’erano mille euro in contanti, probabile provento della cessione dello stupefacente e materiale idoneo al confezionamento della droga. L’uomo è stato messo in manette e portato alla compagnia di Scandicci dove è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, fino al rito direttissimo di ieri mattina.

Il Gip ha convalidato l’arresto, con la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini vanno avanti, soprattutto per capire quale sia la rete di spaccio sul territorio.