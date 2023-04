Due concerti stasera al Glue di viale Fanti

di Giovanni Ballerini

Doppio concerto oggi al Glue di Firenze. Si alterneranno sul palco dell’alternative concept space di viale Fanti due giovani gruppi toscani, Le Pietre dei Giganti e i Bluagata. I primi sono una band psych-alternative di Firenze il cui sound mischia insieme brandelli di alternative rock e stoner di oggi con reminiscenze progressive degli anni 70. Le Pietre Dei Giganti si crogiolano in un convincente immaginario horror-folk che il gruppo musica con un sound alternative stoner e neopsichedelico, che esalta la ritmica con groove tribali, sampling ed elettronica. Lo dimostrano album interessanti come "Abissi" e il nuovo "Veti e culti", caratterizzati da frequenti cambi di ritmi e dinamiche. Bluagata nascono invece a Prato nel 2017 dall’incontro di Alessia Masi (voce piano synth) con Margherita Bencini (voce synth), Federico Masi (batteria), Folco Vinattieri (chitarra) e Lorenzo Mattei (basso). Il periodo pandemico stimola la band nell’elaborazione del terzo album "Di stanze e nevrosi", che esce per l’etichetta veronese VRec, attenta al rock alternativo d’autore. Il quartetto era stato scelto e convocato per le finali di Sanremo Rock 2021, ma i Bluagata alla fine hanno declinato l’invito a partecipare.