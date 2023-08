Due aggressioni in carcere in 24 ore Agenti picchiati dai detenuti "Il personale non ce la fa più"

Due aggressioni contro gli agenti della polizia penitenziaria nel carcere di Sollicciano. Lo rende noto Francesco Oliviero, segretario regionale per la Toscana del Sappe. Il primo, spiega in una nota, "lunedì sera, quando un detenuto noto per i suoi atteggiamenti violenti, in un primo momento si rifiutava di rientrare in cella e stazionava sulle scale di accesso ai piani del reparto penale. Un sovrintendente cercava di dialogare con lui per capire le motivazioni ma questi, come risposta, lo ha colpito con un pugno, provocandogli la rottura del labbro". L’altro episodio, prosegue Oliviero, "stamattina, al termine del turno notturno, verso le 8 un altro giovane agente è stato vittima di violenze da parte di un detenuto di origini tunisine. L’agente stava lasciando il proprio posto servizio in quanto aveva ricevuto il cambio da altro personale. Nel corridoio dell’istituto incrociava il detenuto, che aveva mansioni di ‘portavittò, e veniva violentemente colpito con un pugno allo stomaco oltre ad essere offeso pesantemente".