Due addetti area vigilanza. I requisiti per l’assunzione

L’Unione Comunale Chianti Fiorentino ha indetto un concorso per 2 specialisti dell’area di vigilanza, Area Funzionari: assunzione delle risorse con contratto a tempo indeterminato. C’è tempo fino al 7 febbraio 2024. Tra i requisiti possesso della patente di guida A e B; requisiti di legge per Agente di Pubblica Sicurezza. Per la selezione i titoli di studio: laurea primo livello in scienze dei servizi giuridici, scienze amministrazione e dell’organizzazione, scienze dell’economia e della gestione aziendale, scienze politiche e delle relazioni internazionali; laurea specialistica/magistrale in giurisprudenza, scienze dell’economia, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, economico-aziendali; diploma di laurea conseguito col vecchio ordinamento universitario in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche. Domanda sul portale unico per il reclutamento inPA.