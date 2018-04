Firenze, 6 aprile 2018 - In casa, a Pontedera in provincia di Pisa, aveva un vero e proprio bazar della droga, complessivamente 1,6 chilogrammi, confezionata in singole dosi, pronte per essere vendute al dettaglio. È quanto hanno scoperto i carabinieri di San Piero a Ponti (Firenze) che hanno arrestato un 38enne residente nel comune del Pisano.

A lui, un vero pendolare dello spaccio tra Pontedera e Firenze, agevolato dalla sua attività lavorativa ufficiale (è un pr di alcuni locali notturni fiorentini), i militari sono arrivati dopo le indagini partite nel gennaio scorso dall'arresto di un 31enne di Campi Bisenzio (Firenze) al quale vennero sequestrati circa 2 chilogrammi di hashish e cocaina. Coordinati dalla procura della Repubblica di Firenze i carabinieri hanno ripercorso tutta la filiera commerciale di quella partita di stupefacente, arrivando alla conclusione che fosse destinato ad essere venduto al 38enne che, grazie al suo lavoro, si era creato una clientela fidelizzata. Nel corso della perquisizione i militari hanno sequestrato 2.500 pasticche di anfetamine, 300 grammi di cocaina e 400 grammi tra hashish e marijuana, oltre a 9.500 euro in contanti, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato associato al carcere don Bosco di Pisa.