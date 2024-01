Droga e liti, circolo nel mirino. Chiuso per 7 giorni dopo controlli

Nuovi controlli antidroga da parte dei carabinieri della compagnia di Figline Valdarno e nuova chiusura di un locale: si tratta di un noto circolo nel cuore del capoluogo per il quale, come disposto da provvedimento del questore di Firenze, è stato disposta l’interruzione del servizio per sette giorni. Il provvedimento arriva dopo una serie di attività da parte degli uomini dell’Arma nella zona. Già in passato nello stesso circolo (autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande) alcuni avventori erano stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti; in particolare durante un controllo era stato sequestrato un consistente quantitativo di hashish nell’area esterna di pertinenza del locale.

In due diverse occasioni nell’ottobre scorso i carabinieri erano intervenuti nello stesso luogo per disordini causati da clienti in stato di ubriachezza. È aumentata dunque l’attenzione da parte degli uomini della caserma figlinese, culminati qualche sera fa in un controllo mirato. All’arrivo dei carabinieri nel locale pieno di clienti, alcune persone si sono date alla fuga; altre, identificate, erano già conosciute alle forze dell’ordine per precedenti o per reati legati agli stupefacenti. Da ieri il circolo è chiuso. Solo pochi giorni fa era stata interrotta sempre per una settimana l’attività di una pizzeria in zona stazione: all’uscita sul retro del locale i carabinieri avevano trovato diverse dosi di cocaina.