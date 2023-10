Droga e coltello a Campo di Marte, fermati due giovanissimi

Firenze, 21 ottobre 2023 – Fermati con la droga e un coltello due giovanissimi di nazionalità tunisina nell’aburo del servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio nelle piazze notoriamente frequentate da tossicodipendenti e fornitori di stupefacenti. I carabinieri hanno fermato un ragazzo classe 2005, senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio l’uomo, sottoposto ad un controllo in viale dei Mille, alla vista militari aveva cercato di disfarsi di circa 66 grammi di hashish, nonché di 21 dosi termosaldate di cocaina per un peso complessivo di circa 17 grammi, lanciandoli sotto un’auto in sosta.

L’uomo è stato ristretto nelle camere di sicurezza della compagnia di Firenze per poi essere sottoposto al rito direttissimo che si è svolto questa mattina con la convalida dell’arresto e la prescrizione del divieto di dimora in provincia. Nell’ambito dello stesso servizio è, inoltre, stato deferito in stato di libertà un connazionale del predetto arrestato, classe 2006, in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 16 cm.

Il reato contestatogli è quello che vieta il porto, senza giustificato motivo, di armi improprie o di oggetti atti ad offendere. Un’ulteriore denuncia a piede libero è, infine, scattata nei confronti di un romeno classe 1990, in Italia senza fissa dimora, che alla richiesta dei militari si è rifiutato di fornire indicazioni sulla sua identità personale.