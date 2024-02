Dramma Mangiarano. Stefano, fratello del dj e invalido totale buttato fuori di casa

Serrature cambiate, la perdita della residenza e l’interruzione della pensione di invalidità e dell’accompagnamento. È la storia di Stefano Mangiarano, 57 anni, fiorentino e fratello di Mario, storico disc jockey e producer che da decenni calca i palchi dei principali club della Toscana. Stefano a inizio degli anni ‘90 è vittima di un terribile incidente stradale che lo condanna all’invalidità totale e all’interdizione. La sua vita cambia: il fratello diventa il suo tutore legale, e lui viene preso in cura al Cte (Centro Terapeutico Europeo) di Rignano sull’Arno. Le cure e l’amore della famiglia portano risultati, Stefano fa passi da giganti nella riabilitazione. Tra gli step consigliati dal centro c’è il rientro a casa nel fine settimana, in modo da passare del tempo con i propri cari. Succede fino al 2019, quando i Mangiarano fanno i conti con un’altra tragedia: la morte della mamma Anastasia. La donna, vedova, si era accompagnata con un uomo e vivevano in una casa popolare di Casa spa, in via Pio Fedi.

I rapporti tra i due figli e il nuovo compagno della madre non sono mai stati idilliaci, ma dopo la morte della donna la situazione precipita. Nella casa, intestata alla madre, vengono cambiate le serrature e, nonostante al suo interno siano accumulati beni e ricordi di una vita dei Mangiarano, a Mario e Stefano viene negato l’accesso. "Appena mia mamma se n’è andata – spiega Mario – ho subito fatto il passaggio di intestazione dell’appartamento a nome di mio fratello, viste le sue condizioni gli spettava di diritto". Il cambio va a buon fine, ma le porte dell’appartamento continuano ad essere sbarrate. "Sono 5 anni che lottiamo per riavere ciò che ci spetta – tuona il disc jockey –, le abbiamo provate tutte, ma dopo una segnalazione anonima mio fratello adesso ha anche perso la residenza e con essa le tutele assistenziali, senza che nessuno mi avesse interpellato o avvisato". Oltre al danno, infatti, c’è la beffa. Poco importa se le serrature sono state cambiate e da anni gli viene negato l’accesso: Stefano non risulta più vivere nell’appartamento e l’Inps, come disposto da regolamento per l’erogazione delle prestazioni di invalidità, blocca gli assegni con il quale l’uomo faceva fronte alle spese per la riabilitazione. "Siamo stati abbandonati – continua Mario –, mio fratello è diventato un fantasma, e non può più ricevere gli aiuti che spettano di diritto".

Stefano continua a essere ospitato al Cte, e il fratello lo va a trovare. "Pochi giorni fa – conclude – ho depositato una denuncia ai carabinieri per fare emergere la questione e perché all’interno dell’appartamento, oltre agli oggetti di natura affettiva, ci sono i miei vinili collezionati in 40 anni di consolle". Da Casa spa fanno sapere che le decisioni esulano dalle loro competenze. Mentre il Comune spiega che ha avviato le verifiche per risolvere la questione e sbloccare il nodo gordiano: lo status di tutore legale non registrato.