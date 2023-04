"Dovrò spendere 50mila euro, il divieto ci penalizza"

Due dei suoi cinque mezzi sono Euro 4, gli altri Euro 6. Uno dei due è un camion che non sostituirebbe a meno di 30mila euro, l’altro un furgoncino per i quali occorrerebbero circa 20mila euro. Paolo Pagliarani, installatore termoidraulico di Cna Firenze e titolare di una ditta con sede a Scandicci, ha fatto bene i conti e ha studiato la situazione nei minimi dettagli: "Siamo uno dei comparti più penalizzati da scelte di questo tipo - dice -, tra l’altro già martoriati dal nodo della cessione dei crediti e da altre scelte scellerate. Per un’azienda 50mila è un costo importante, difficile da sostenere soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo". Nella sua impresa lavorano nove persone che tutti i giorni si muovono da un punto a un altro della città.

"Spesso ci chiamano per urgenze o commissioni anche in centro. E’ chiaro che un divieto del genere ci taglierebbe del tutto fuori" sottolinea. Per Pagliarani "è necessario assolutamente prevedere un sistema di incentivi importanti per la sostituzione dei mezzi che parta però dal Governo in quando dalla Regione non arriverebbero che briciole" non usa mezzi termini. Tra l’altro bisogna considerare che anche "se io, come i miei colleghi, volessimo sostituire oggi i mezzi di trasporto non potremmo in quando i tempi di consegna si sono notevolmente allungati e i prezzi di mercato sono alle stelle.

Occorrono assolutamente delle deroghe per chi è obbligato a usare le proprie quattro ruote per lavoro, non si può fare di tutta l’erba un fascio. Bisogna prevedere delle fasce orarie e dare a tutti la possibilità di potersi mettere in regola". Una pausa, poi riprende: "Sia chiaro, io sono disposto ad adeguarmi alle nuove linee in materia di ambiente e non sono contrario. Ma chi ci governa deve capire che dobbiamo essere messi nelle condizione di poterlo farlo". Poi Pagliarani scende nei dettagli: "Innanzitutto - conclude - non sono investimenti che si possono sostenere dall’oggi al domani e poi occorrono delle misure di sostegno adeguate per non gravare esclusivamente ed ulteriormente sulle attività".

ross.c