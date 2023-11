Dove declinano i valori umani. A Rifredi è tempo di "Occidente"

"L’Occidente è un ’uomo senza qualità’. L’Occidente è una “donna seduta”. L’Occidente è la ’gente’. L’Occidente si annoia e allora beve. Se è una donna, restando a casa a stirare e cucinare. Se è un uomo andando al bar". Il regista Angelo Savelli spiega così la pièce nera, la grottesca danza macabra di una coppia mostruosa e comica, raccontata in "Occidente" del francese Rémi De Vos, con Ciro Masella e Leonarda Saffi. Lo spettacolo debutta in prima nazionale da domani a domenica al Teatro di Rifredi (fino a sabato alle 21, la domenica alle 16,30), aprendo la stagione 20232024. Prodotto dal Teatro della Toscana, il testo mette in scena un uomo e una donna annientati dalla mancanza di desiderio, sullo sfondo di una società multirazziale, razzista ed edonista, narcotizzata dalla televisione. Tradotto e rappresentate in quindici Paesi, De Vos è considerato uno dei più interessanti autori della nuova drammaturgia europea: è uno dei rari drammaturghi a essersi interessato, con pertinenza ed esperienza diretta, al mondo del lavoro, del precariato, della disoccupazione e, con spietato cinismo, a quelli della xenofobia e della crisi della cosiddetta famiglia tradizionale.

"Occidente" descrive una situazione forte fra due personaggi annientati dalla mancanza di desiderio, dal comportamento esacerbato, dal linguaggio virulento. Secondo De Vos la forma deve sublimare questo linguaggio in quanto le parole scritte non sono che una parte di ciò che deve essere detto. Sta a noi costruire il resto. L’Occidente di cui si parla è la terra dove tramonta il sole e dove anche la passione e i valori umani declinano nella notte. "L’Occidente ha perso la parola, trasformando ogni dialogo in turpiloquio - spiega ancora Angelo Saveli –, in un incontro di pugilato, aspro, triviale, spesso violento, sempre inconcludente. L’Occidente si riempie la bocca di eccessi sessuali ma non sa più fare all’amore. Ama guardare la televisione: a lui piacciono i morti nei telefilm e nei telegiornali, a lei i programmi spazzatura fatti di risse ed ingiurie. Ambedue anelano ad entrare in quel circo televisivo che, credono, potrebbe cambiare la loro vita, ma che in realtà non è che un gioco di specchi".

Olga Mugnaini