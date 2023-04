Doppio evento di jazz con Sissoko e Coleman

Da Chicago arriva Steve Coleman, considerato tra i musicisti più influenti del panorama contemporaneo, e da Bamako Ballake Sissoko, istituzione della kora, strumento tipico dei cantastorie dell’Africa Occidentale. Saranno questi i protagonisti del weekend live tra Firenze e Cascina targato Toscana produzione musica (Tpm), il centro di produzione musicale con lo sguardo rivolto alle sonorità del mondo presieduto da Paolo Zampini con la direzione artistica di Francesco Mariotti e Maurizio Busìa. Sabato 29 alle 19 al Performing Arts Research Centre delle Cascine Sissoko sarà sul palco per un concerto solista nell’ambito della rassegna Mixité- Suoni e voci di culture antiche e attuali, mentre domenica 30 alle 21.15 alla Città del Teatro di Cascina (via Tosco Romagnola 656, Pisa) Coleman si esibirà con i suoi Five Elements in occasione dell’International Jazz Day promosso a livello globale da Unesco per l’appuntamento conclusivo della prima edizione di This is jazz!.

Autore di una musica universale e intima, Ballake Sissoko lascia che la sua esecuzione prenda le forme della relazione. Il coraggio di essere se stessi, la memoria delle proprie radici, la capacità di connettersi agli altri sono gli elementi che contraddistinguono l’artista originario del Mali. Nel 1998 pubblica il suo primo album da solista "Kora Music from Mali Kora–Solo Album". Nel settembre 2003 pubblica insieme al pianista italiano Ludovico Einaudi "Diario Mali", album che ripercorre un ideale viaggio in Africa. Coleman, protagonista delle scene musicali internazionali e sassofonista, ha appreso la lezione da maestri come John Coltrane, Charlie Parker e Duke Elllington, sviluppando uno stile personalissimo nel quale si fonde un’inarrestabile vena swing. Due appuntamenti da non perdere.