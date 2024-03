Doppio evento con Manitese

"Terra, buone pratiche di ecologia e giustizia per un pianeta felice". Domani e sabato l’associazione Manitese Firenze propone due eventi che mettono a centro la questione ecologica con particolare attenzione alla Festa della Terra. Domani ore 21, nella Sala Conference Scandicci all’interno del Castello dell’Acciaiolo), proiezione gratuita del film "Il sale della Terra". Sabato dalle ore 9 alle 19, via della Pieve 43B, Scandicci, la "Festa della Terra": laboratori, giochi, banchi artigianali. I laboratori sono su prenotazione con messaggio al 392.5779795, a offerta libera con un minimo di 3 euro e sostengono il progetto Katagya di Mani Tese, in Mozambico.