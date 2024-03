Doppio cantiere in via di Rosano. Marzo in coda per gli automobilisti

di Manuela Plastina

Lavori in corso lungo numerose strade di Bagno a Ripoli e, ancora una volta, i pendolari dovranno fare i conti coi cantieri lungo via di Rosano. Gli operai infatti stanno lavorando per posare la fibra ottica e in ben due parti distinte, per fare spazio al cantiere, è necessario restringere la carreggiata e istituire un senso unico alternato.

Il lavoro, che durerà per tutto il mese di marzo, riguarda il primo tratto, dal chilometro 1+835 al 4+860 e, più in là, dal chilometro 6+530 al 10+673. Le code purtroppo sono assicurate, dato che già si verificano molto spesso anche senza cantieri in corso. Sono invece affidati a Publiacqua i lavori per il ripristino del manto stradale dopo precedenti interventi alla rete idrica: da lunedì fino al 12 marzo, saranno chiusi alternativamente alcuni tratti di via di Vacciano, via delle Quercioline, via Buozzi e via di Vittorio.

Sul fronte cantieri invece ottime notizie da Impruneta: sono finiti i lavori per il restauro dei marciapiedi di via Mazzini e relativa sistemazione anche degli impianti di smaltimento delle acque meteoriche. C’è voluto un finanziamento totale di circa 150 mila euro.

"Sono stati ultimati prima del previsto e questo risultato ci proietta verso il riassetto viario del centro urbano – sottolinea l’assessore Marco Canuti -. Ci sono stati malumori e disagi, ma stiamo riallineando Impruneta con gli altri centri storici limitrofi. Chiediamo pazienza perché stiamo lavorando per la nostra Impruneta".

Nei prossimi giorni, saranno eseguiti lavori di manutenzione sulle pietre esistenti, danneggiate e deteriorate, lungo la parte del marciapiede che va dalla piazza fino a circa metà del tratto pedonale.