Dopo vent’anni il miraggio della soluzione

Giovanni

Morandi

La novella dello stento continua. Ancora una proroga per trovare una soluzione alla moschea. Una storia che va avanti da vent’anni e se per caso se ne vede una possibile via d’uscita, conviene stare cauti perché potrebbe essere un miraggio. Ma la proroga va vista in modo positivo, come un segno – per quanto ambiguo - di saggezza e non di inerzia, anche se da questo stallo interminabile bisogna pur uscire e sarà molto difficile, anzi impossibile, che quando scadrà la proroga (novembre?) ce ne possa essere un’altra, lo sfratto sarà inevitabile. Ma buttare tutto all’aria oggi sarebbe stato un errore e non perché si veda una soluzione, checché se ne dica non c’è, e gli inviti all’ottimismo lasciano il tempo che trovano. Ed è inutile invocare La Pira dicendo che se ci fosse stato lui tutto sarebbe stato già risolto. Il mondo è cambiato ed è diverso da quello del mai dimenticato sindaco santo e se da vent’anni non si trova una soluzione per la moschea significa di certo che siamo a Firenze, dove nulla è facile e veloce ma significa anche che hanno un peso i flussi di immigrazione clandestina e che un minareto accanto al campanile di Giotto – detto in senso figurato - è un problema non di poco conto, per motivi che non hanno solo a che fare con la libertà di culto ma anche con la nostra storia. Non ci sono i buoni e i cattivi ma dire che ci sono pressioni da parte delle lobbies significa solo che certamente ci sono interessi contrastanti e bisogna prenderne atto e che va trovato un punto di incontro che soddisfi al meglio chi è coinvolto da una comunità che cerca una moschea da più di un migliaio di fedeli. Fare riferimento ad altre città serve a poco perché qui gli spazi non sono quelli di Milano. In ogni caso prendiamo atto che la possibilità di trovare una sistemazione c’è e che gli interessati al negoziato hanno tempo per trovare un accordo. Ma servono trasparenza, chiarezza, coerenza e lungimiranza. In caso di errore sarebbe difficile tornare indietro.