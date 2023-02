Dopo tre anni il cantiere nel belvedere più famoso Quattro mesi di lavori

A quasi tre anni dal primo crollo (era l’estate 2020), nei giorni scorsi sono iniziati i lavori al belvedere di San Francesco, la terrazza più panoramica di Fiesole. L’intervento, tempo permettendo, dovrebbe concludersi in quattro mesi. Inizialmente sarà consolidato il muro del Parco della Rimembranza, il cui cedimento ha causato il collasso di più sezioni del parapetto della terrazza. Quindi sarà risistemata la pavimentazione, con l’utilizzo delle pietre originarie, che saranno smontate e ricollocate nella stessa posizione. "L’intervento non è semplicissimo ma i tempi di esecuzione saranno rapidi – assicura l’assessore al Territorio Iacopo Zetti –. I permessi e le autorizzazione ci sono tutti". Proprio le difficoltà nel mettere d’accordo vari enti (la zona è vincolata), con la necessità di reperire i fondi, hanno infatti causato lo slittamento dei lavori fino ad oggi. La svolta è arrivata lo scorso novembre con l’individuazione della ditta che ha rilevato l’appalto in un unico lotto, sia per i lavori di San Francesco, che per la sistemazione del muro di via San Clemente e del rifacimento di via Fontelucente, che è chiusa da oltre tre anni a seguito del cedimento del fondo stradale. Tre interventi che arrivano oggi in porto e che comporteranno una spesa di 184.725 euro, ovvero circa 80mila euro in più rispetto allo stanziamento iniziale. A incidere sul maggior costo dei lavori è stata la revisione del prezzario regionale degli appalti.

D.G.