Dopo la paura un po’ di svago al Viola Park

di Pierfrancesco Nesti

Sono stati 430, fra bambini, genitori e accompagnatori, i campigiani che ieri hanno potuto passare una giornata al Viola Park. Ospiti della Fiorentina, ma con la preziosa collaborazione della Misericordia di Campi che si è occupata della parte organizzativa. Una sorta di Natale anticipato per chi è tifoso viola e magari è arrivato a questo appuntamento dopo una settimana da incubo, tra acqua e fango. Sette i pullman partiti la mattina dalla Motorizzazione, dove era stato fissato il luogo di ritrovo, fra i sorrisi, soprattutto dei più piccoli, emozionati dall’idea di incontrare i propri campioni.

Ma anche i più "grandicelli" si sono potuti finalmente rilassare qualche ora e dimenticare la stanchezza accumulata in questi giorni. Poi l’arrivo a Bagno a Ripoli e l’ingresso al Centro sportivo, accolti dal direttore generale Joe Barone, già nei giorni scorsi a Campi per donare alla Misericordia un camion di idropulitrici, generatori e tanto altro ancora davvero utile in questo periodo di emergenza.

"Sono qui per Dodò", ha detto Matteo quasi nascondendosi dietro al babbo. "Io invece vorrei vedere Biraghi e l’allenatore", ha aggiunto Sofia, maglia viola d’ordinanza indossata fin dalla partenza da casa.

E i giocatori (Milenkovic, Martinez Quarta, Kouame, Arthur, Dodò, insieme a mister Italiano) hanno risposto presente, scattando foto e firmando autografi. E poi il pranzo, tipicamente toscano: ribollita e fagioli all’uccelletto per finire con una fetta di crostata. Nel mezzo anche un collegamento telefonico dagli States con il presidente Rocco Commisso, accolto da un fragoroso applauso: "So che in questi giorni avete sofferto, spero che pensando anche alla Fiorentina, possiate tornare nelle vostre case e nelle vostre famiglie un po’ più sereni".

"La Fiorentina – ha detto invece Barone – vuole ringraziare la Misericordia di Campi per tutto quello che sta facendo e per questa giornata di gioia". A nome della Misericordia, infine, si è espresso il Provveditore, Cristiano Biancalani, che ha voluto rimarcare la bellissima accoglienza: "Il direttore generale Joe Barone è una persona splendida, grazie di cuore a nome di tutta Campi Bisenzio".