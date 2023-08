Dopo incidente si spaccia per l’amico Niente documenti ma ha 22 veicoli

Dopo aver provocato un incidente alla guida di un motociclo senza avere la patente di guida, dichiara false generalità, spacciandosi per un suo amico e dalle indagini emerge che è proprietario di 22 auto. L’incidente in via Barberinese, nei pressi dell’Indicatore, nella mattinata del 21 agosto e ha richiesto l’intervento di un’ambulanza chiamata in codice rosso per lo scontro frontale tra due motociclisti, un 50enne italiano (rimasto ferito) e un colombiano di 62 anni. Alla municipale di Campi, il colombiano ha detto di non avere documenti di identità e ha fornito una foto dal cellulare che li riproduceva, con la scusa di avere lasciato gli originali a casa. I vigili (nella foto il comandante Francesco Frutti) hanno fatto ulteriori approfondimenti ed è emerso che l’uomo aveva dato false generalità, spacciandosi per un amico colombiano. Dal riscontro sono emerse le vere generalità dell’uomo, in Italia da 23 anni, residente in Mugello, titolare di 22 veicoli ma senza patente. Oltre a risultare pluripregiudicato per reati di varia natura. Immediata la denuncia per sostituzione di persona, per avere dichiarato false generalità e per la recidiva per guida senza patente, reati le cui pene prevedono la reclusione fino a 6 anni, oltre alla confisca del mezzo e sanzioni pecuniarie elevate.

B.B.