Dopo il terremoto giudiziario Giani ha deciso: Zanobini non torna Per l’Irccs Morello in pole position

di Ilaria Ulivelli

E’ evidente che il governatore toscano Eugenio Giani non userà due pesi e due misure. Dopo aver sollevato dall’incarico il direttore generale di Careggi Rocco Damone, indagato nell’inchiesta della cattedropoli della sanità, con una sospensione pendente, imboccherà l’analogo percorso di ricambio anche per la direzione generale del Meyer. Il dg dell’Irccs pediatrico, Alberto Zanobini, sta scontando la sospensione di tre mesi, ma non rientrerà al suo posto a luglio. Tra l’altro, con la conclusione indagini, mentre la posizione di Damone si è alleggerita, Zanobini risulta ancora indagato anche per associazione per delinquere.

Non ha intenzione di correre, Giani. Anche perché, al momento, Zanobini è fuori dal sistema sanitario. Dunque il presidente ha tutto il tempo per fare le sue valutazioni. L’Irccs nel frattempo viene guidato dal direttore amministrativo Tito Berti (per la regola del più anziano nella triade di vertice).

In agosto, a scadenza del mandato di Zanobini, sarebbero comunque entrate in vigore le nuove disposizioni in base alla legge che disciplina gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblico. Il direttore generale dell’Irccs è nominato dal presidente della giunta regionale, sentito il ministro della Salute e, provenendo dalla trasformazione di un’azienda ospedaliero universitaria, per la nomina, è acquisita l’intesa anche con il rettore dell’università, che nel caso spcifico è la rettrice Alessandra Petrucci.

Ma anche per la revoca dell’incarico dev’essere acquisito il parere del ministro della Salute.

Per questo servirà più tempo. Non sarà possibile cambiare a tempo di record nello spazio di una notte, come avvenuto nel caso del dg careggino Rocco Damone.

Nello spirito di rinnovamento che ha animato Giani nominando dg a Careggi Daniele Matarrese, anche per il Meyer si è pensato alla linea giovane. Ma per ora il nome in pole position resta quello del dg dell’Asl Toscana centro Paolo Morello, che il Meyer lo conosce bene per esserne stato già alla guida e per averlo traghettato nel complesso trasloco dalla vecchia casa di via Giordano alla nuova sede di Villa Ognissanti a Natale del 2007.

Serve un profilo di assoluta garanzia, una personalità di grande esperienza in campo pediatrico. Per questo tra le alternative si fa anche il nome di Luciano Ciucci, direttore amministrativo della Fondazione Monasterio, che di esperienza pediatrica ne ha molta, anche se concentrata sul cuore. Ma togliendo Morello dall’Asl più grande della Toscana si apre anzitempo un giro delle poltrone che deve essere guidato con attenzione. I candidati si stanno già facendo avanti.