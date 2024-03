Dopo due anni gli studenti tornano nella media Da Vinci

I 250 studenti della media Da Vinci di Figline sono tornati a varcare le porte di via Garibaldi. Dopo un anno e dieci mesi di lezioni nell’oratorio di via Roma, sono rientrati in aule rinnovate dopo i lavori di adeguamento statico e sismico e di efficientamento energetico. Gli studenti hanno trovato anche un nuovo cablaggio in fibra, 22 pc e 19 nuovi monitor dono del Comune oltre a nuove aule laboratoriali e uno spazio per una web radio. "E’ una scuola rinnovata, più bella, più sicura e più adatta alle innovazioni della didattica odierna - commenta il sindaco Giulia Mugnai -. Stiamo già lavorando per la completa riprogettazione e riqualificazione della palestra, che porterà alla creazione di un vero e proprio nuovo polo sportivo, di cui potranno usufruire non solo gli studenti, ma tutta la cittadinanza".