’Dopo di noi’. Casa sarti compie dieci anni

Dieci anni di attività per Casa Sarti di via II Giugno, la prima struttura del progetto "Dopo di noi" realizzata a Sesto.

Gestita dalla Fondazione Polis, Casa Sarti è nata dalla volontà di Massimo e Sandra Sarti di donare un’abitazione per ospitare persone con grave disabilità che lasciano il proprio nucleo familiare per realizzare un progetto di vita autonoma ed indipendente e, nel corso degli anni, ha ospitato sei persone che hanno condiviso esperienze e percorsi di vita sostenuti dalle famiglie, da Polis, da associazioni del territorio, dalla Società della Salute e dai Comuni della Piana. Nei giorni scorsi il decennale è stato celebrato con una iniziativa durante la quale è stata apposta una targa in ricordo di Massimo Sarti, morto all’inizio dello scorso anno, per aver resa possibile questa splendida realtà. Tra i presenti oltre al sindaco Lorenzo Falchi e all’assessore alle Politiche sociali e presidente della Sds Firenze Nord Ovest Camilla Sanquerin, anche l’assessore calenzanese alle Politiche sociali Stefano Pelagatti e il direttore della Società della Salute Andrea Francalanci.