Dopo 40 anni la sfida sembra davvero aperta

Pontini

Nell’incertezza delle ultime due settimane di campagna elettorale un dato è certo: dopo quarant’anni di potere rosso (più rosa, parlando di Firenze) per la prima volta la battaglia per Palazzo Vecchio è aperta, e si gioca porta a porta.

E anche se il campione esiguo (800 intervistati) può creare falsi positivi, il sondaggio Ipsos per il Corriere decreta sostanzialmente tre cose. La prima è che l’Italia Viva a traino-candidata Stefania Saccardi è a doppia cifra (come emerge anche dai sondaggi commissionati a Masia e a Diamanti rispettivamente per Renzi e per il Pd), la seconda è che il centrodestra con Eike Schmidt vola oltre il 30% (quando alle Amministrative 2019 era fermo al 24% e alle Politiche, nonostante l’effetto-Meloni, al 27%) e che alle liste a guida Pd che supportano Sara Funaro lo spezzettamento del centrosinistra sta creando non pochi mal di pancia. La sinistra di Palagi, tanto per fare esempi concreti, mantiene il suo zoccolo duro, nonostante la virata schleiniana dei Dem. Le percentuali di Del Re (Ipsos dice al 5,8%) e dei Cinquestelle (3,9 per il sondaggio) creano ulteriori divisioni.

Il ballottaggio è dato per scontato da tutti. E cadrà nel giorno festivo di San Giovanni, un lunedì in piena estate con le urne aperte solo fino alle 15. Il rischio assenteismo è altissimo.

Poi c’è la solita incognita Renzi: tutti giurano di non voler fare apparentamenti per non trovarsi in casa quei probabili sei consiglieri decisivi alla tenuta del governo cittadino. Ma certo qualche accordo s’avrà da fare e coinvolgerà sicuramente il delfino di Matteo, Francesco Casini, il sindaco del Viola Park su cui si è rotto l’accordo Iv-Dem pre-campagna. Non per il nome ma per il ticket indigesto a Sinistra italiana e a una parte del Pd. Ma il risultato delle Europee dell’ex Rottamatore potrebbe far pendere da una parte all’altra la bilancia.

Secondo Pagnoncelli il risultato finale sarà scontato ma anni di previsioni hanno insegnato a non dare mai nulla per certo. Tantomeno stavolta.