Le donne, il tango, il rispetto

Firenze, 25 novembre 2023 – Lo choc emotivo seguito alla tragica vicenda di Giulia Cecchettin ha imposto a tutti un supplemento di riflessione rispetto al tema della violenza verso le donne e alla discriminazione di genere. Su queste tematiche il Circolo Arci Vie Nuove ha promosso nel pomeriggio del 24 novembre due eventi: la presentazione del libro "Ai fiori non serve il Pettine" che ci racconta come andare oltre le discriminazioni e la conformità; e un incontro aperto contro la violenza sulle donne, sulle dinamiche, problematiche, eventuali molestie che possono riscontrarsi durante le serata di ballo del tango, luogo di socializzazione ove può capitare di incontrare e abbracciare sconosciuti. L’incontro è stato promosso da Daniela Conte e Giorgio Giorgi, maestri e fondatori della scuola Liberandotango con l'ausilio di Letizia Del Pace, psichiatra e psicoterapeuta esperta di relazioni affettive e promotrice di progetti per la tutela della salute mentale.