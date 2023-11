Donne e violenza. Tutte le iniziative sul territorio

Panchine, flash mob, oltre cento candele per le vie e le piazze del centro storico dei comuni del Chianti, tante quanto sono le donne uccise quest’anno 105. Sono alcuni degli eventi previsti in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In programma anche luci davanti ai palazzi comunali e un drappo rosso come il sangue versato per i femminicidi e che riporterà il numero antiviolenza 1522. I Comuni di Impruneta, San Casciano, Greve in Chianti, Barberino Tavarnelle e Bagno a Ripoli e le organizzazioni sindacali Cgil Chianti, Cgil-Spi Firenze, Cisl Chianti Fnp-Cisl Firenze - Prato vogliono essere più presenti, visibili e lo faranno domani dalle 18.30 alle 19. "Dovremo vivere ogni giorno come il 25 novembre", sottolineano i rappresentanti istituzionali e sindacali. "Lavoriamo perché tutta la comunità si senta coinvolta e agisca nella quotidianità". L’invito è anche quello a chiedere aiuto anche attraverso lo sportello antiviolenza Artemisia attivo nel Chianti che ha sede a San Casciano e Tavarnelle, un servizio di supporto attraverso l’attivazione di percorsi specifici e personalizzati, dal punto di vista legale e psicologico.