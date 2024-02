Donne e violenza. La nuova panchina rossa per dire no ai femminicidi

POGGIO ALLA CROCE

Anche Poggio alla Croce, frazione di frontiera tra Greve in Chianti e Figline Incisa, veste di rosso una delle sue panchine. Lo fa grazie all’iniziativa di Achille e Carlo Viviani Della Robbia. Gestore della pizzeria " Amici Miei " il primo e presidente della Società di Mutuo Soccorso (Sms) di Poggio ala Croce, il secondo, sono stati loro a far collocare ua panchina rossa e una targhetta di bronzo con una frase di una poesia di Alda Merini sul muro della pizzeria e circolo. ...siamo state odiate e amate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne… ricordano a tutti il vero valore di una donna e i troppi femminicidi che accadono in Italia. "È un modo per volere essere vicini alle donne e vogliamo con una panchina rossa e con una frase, una delle più belle mai scritte, che definirei memorabile", ha detto Achille Viviani Della Robbia. Alda Merini (1931- 2009 ) è stata una importante scrittrice italiana diventata immortale per aver cantato in poesia la sofferenze delle donne, lei che di sofferenza ne ha patita molta.

AnSet