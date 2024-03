Donne e tesori artistici. Itinerari fuori dal comune

Un ciclo di itinerari dedicati alle donne e ai tesori artistici del territorio: dalla chiesa di Orsanmichele alle passeggiate nei luoghi che hanno plasmato la concezione della figura femminile di Dante Alighieri, fino alle visite fuori porta per ammirare le opere di celebri pittori. Con la Primavera alle porte si apre una nuova stagione di EnjoyFirenze, la rassegna di visite guidate curata da Cooperativa Archeologia, per accompagnare i visitatori alla scoperta di tesori artistici ed architettonici della città, alcuni già molto noti, altri invece da riscoprire sotto un’altra veste. Cinque gli appuntamenti in programma, il primo oggi (ore 9,30) con "La chiesa e il museo di Orsanmichele", riaperti al pubblico dopo un restauro di 400 giorni. All’interno della Chiesa si trovano capolavori eccezionali, come il tabernacolo dell’Orcagna che ospita la Madonna con bambino di Bernardo Daddi, mentre nel museo al primo piano sono conservate le sculture originali, che ornavano sui quattro lati le nicchie esterne al pianterreno, realizzate dal XIV al XVI secolo dai più celebri artisti fiorentini del tempo. Il 9 marzo (ore 16) itinerario dedicato alla figura femminile con "Tutte le donne di Dante", un percorso emozionante e stimolante alla scoperta del rapporto del Sommo Poeta con le donne, ripercorrendo i momenti e i luoghi che lo hanno ispirato e che hanno plasmato la sua concezione della figura femminile, in rapporto con l’amor cortese. Il 16 marzo (ore 15,30) visita alla mostra "Terre degli Uffizi" a San Giovanni Valdarno. Il 17 marzo (ore 15,30), invece, è previsto il trekking urbano sul tema "La Firenze green di Giuseppe Poggi" per conoscere la trasformazione della città dopo il progetto dell’architetto fiorentino che ideò piazze verdi, viali alberati, il viale dei Colli, le Rampe il piazzale Michelangelo e gli splendidi giardini collegati, come quello delle Rose. Infine, il 24 marzo (ore 11) è previsto "A spasso per cenacoli: l’Ultima Cena di Andrea del Sarto al Cenacolo di San Salvi" un piccolo gioiello da scoprire fuori dai soliti circuiti turistici. Tutti gli appuntamenti sono su prenotazione obbligatoria allo 055.5520407 o a [email protected].