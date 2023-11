Donne e impresa. Al via il nuovo . Bazar di Natale

Seconda edizione, alla Villa di Colonnata in viale XX Settembre 259, per il Bazar Natale Wic organizzato dal gruppo ‘segreto’ Facebook Woman in Charge Firenze, che conta oggi più di 36mila fiorentine iscritte. L’iniziativa, inaugurata nella giornata di ieri, proseguirà anche oggi dalle 11 alle 20 con oltre 40 le espositrici. "L’obiettivo di questa iniziativa - sottolinea la fondatrice delle Wic Carla Castro - oltre a quello di offrire un momento di incontro, festa e socialità, è infatti quello di valorizzare, promuovere e supportare l’imprenditoria e i talenti delle tante donne appartenenti al gruppo, soprattutto quelle che hanno subito i danni della recente alluvione o che vivono un momento di particolare difficoltà economica". Al Bazar si potranno trovare tante idee regalo in vista del Natale: tra l’altro borse, bigiotteria, abbigliamento, oggettistica, prodotti e servizi i gastronomici biologici